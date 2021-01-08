Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı (2)

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI HASTANEDE BİLGİ ALDI
Olayın ardından Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gelerek yaralıları ziyaret etti. Dağlı ve Deveci, vefat edenlerin yakınlarına başsağlı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.
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