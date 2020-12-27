Belediye işçileri, kardan Van Gölü canavarı yaptı/ Ek fotoğraflar

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Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada
Mesut IŞIK/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, bir oto tamirhanesine gelen grup ile iş yerinde bulunanlar arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Oto tamirhanesinde bulunanlar levye,...
15 yıllık cinayet davasında sürpriz tanık: Eski kocam, Filiz’i öldürdüğünü itiraf...
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, 15 yıl önce Filiz G.'yi (26) öldürdüğü iddiasıyla 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen D.K. hakkındaki davanın duruşmasında...
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Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Halil Özcan'a (53) ait 70'e yakın tavuk ve 3 kuzu, iddiaya göre sokak köpeklerinin saldırısı sonucu...
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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU’nun Gülyalı Belediye Başkanı CHP’li Ulaş Tepe, ilçesinde gerçekleştirilen yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Hilmi Güler’e pankart...