Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar (2)

BAŞKAN O KOÇU SATIN ALDI

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, dün sürüden kaçarak kent merkezine gelen ve belediye binasının içine doğru yürüyen koç, keçi ve 3 koyunu ziyaret etti. Koyunların oyunların olduğu ağıla gelen Başkan Arı, burada sürü sahibi Hasan Ünbulan ile görüştü. Başkan Arı, küçükbaş hayvanların belediyeye gelmesiyle ilgili, “Beni görmeye gelmişler. Demek ki burada bir sıkıntıları var. Sıkıntılarını gidermek için bizi ziyaret ettiler. Biz de bugün iadei ziyarete geldik. Bunların belediyeye gelmeleri enteresan, o kadar yer varken niye belediyeye geldiler acaba” dedi.

Bir süre belediyeye gelen koçu seven Başkan Arı, daha sonra bu koçu, sahibinden satın aldı. Başkan Arı’nın aldığı koçun, Nevşehir Hayvan Kasabası’nda bakımının yapılacağı ve burada yaşayacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI