Hobi makamı değildir, hizmet makamıdır… Belediye başkanlığı aday adaylarını okudukça bu makama neden bu kadar çok talep olduğuna benim aklım ermiyor!

Eski bir belediye başkanı olarak derim ki, Belediye başkanlığı vallahi de billahi de aklınıza gelebilecek tüm makamların en zorudur.

Bahçesine köpek giren arar, “musluk tısss sesi veriyor, su neden akmıyor’’ diyen arar, “komşu çöpü konteynere tam atmıyor’’ diyen arar… vs İmar mevzuatını tam uygulayacaksan, parti rozetini çıkartıp tüm vatandaşlara eşit muamele yapacaksan, hak-hukuk gözeteceksen, tüyü bitmemiş yetim haklarını koruyacaksan, vatandaşa het hüt yapmayacaksan, nüfuz suistimaline göğüs gereceksen, önce vatan, önce eşit hizmet diyeceksen, işin hem kolay hem de zordur. Zorluğu doğuran eş-dost çevredir, kulağını tıkayıp, gözünü kapatabiliyor musun mesele kalmaz… Bunlar işin ana zorluklarıdır…

Kolay tarafına gelince; o davetten, bu davete, imarmış, yasaymış boş ver dersen nerelerden neler gelecek hesaba yapacaksan açıkcası rüşvet beklersen, servetine servet katacaksan, particilik, bölgecilik yapacaksan ve de yan gelip yatacaksan, oh bu işin değme keyfine..! Benim gibi kendi cebinden meydan yapacaksan işin zor oğlu zordur… Yukarıda yazmış olduğum şıklardan birisini seçmek size kalmış. Zor olanı da, kolay olanı da yazdım. Hadi yolunuz açık olsun…