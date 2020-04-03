İzmir’de yaşayan sağlık çalışanı Nur Yılmaz ile mühendis Rıdvan Yılmaz çiftinin, anneanneleri ve dedeleri tarafından gezmek için götürüldükleri Balıkesir’in Sındırgı ilçesinden koronavirüs salgını nedeniyle evlerine dönemeyen 2 çocuğuna Belediye Başkanı Başkan Ekrem Yavaş, oyuncak götürdü.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin Derecikören Mahallesi’nde yaşayan Halime-İsmail Kiraz çifti, Mart ayının ikinci haftası İzmir’de yaşayan kızları Nur Yılmaz ile mühendis damatları Rıdvan Yılmaz’ı ziyarete gitti. Çift eve dönerken torunları 3 yaşındaki Yağmur ile 6 yaşındaki Uğur’u da yanlarında götürdü. Koronavirüs salgını başlayıp tedbirler artırılınca Yağmur ve Uğur, İzmir’deki anne-babalarının yanına dönemedi. 2 kardeş, telefonla görüştükleri babalarından oyuncak istedi. Baba Yılmaz da sosyal medya hesabından Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a ulaşarak, çocukları için oyuncak istedi.

Başkan Yavaş da ilçe merkezine 58 kilometre uzaklıktaki mahalleye giderek, çocuklara yapboz, kamyon, beton mikseri ve çay-kahve seti gibi oyuncaklar götürdü. Başkan Yavaş, sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirterek, “Rıdvan kardeşimiz mühendis, eşi ise sağlık personeli. 16 gün önce evlatları, anneanne ve dedenin yanına gelmişler. Koronavirüs sebebiyle geri dönememişler. Rıdvan kardeşim bize attığı mesajında, ‘Başkanım benim çocuklar Derecikören’de, bizi de çok özlediler. Bizden oyuncak istiyorlar. Sizden ricam oraya bu oyuncakları verebilir misiniz? Özlemleri bir nebze gitsin’ dedi. Biz de Yağmur ve Uğur kardeşimizi sevindirebilmek maksadıyla geldik. Oyuncaklarıyla onları buluşturduk. Babalarının getirdiğini söyleyerek, onların özlemini biraz gidermiş olduk. Allah bütün çalışanlarımıza kolaylık versin. Hanım kardeşimiz hastanede yönetici olarak çalışıyor. Şu anda en çok alkışı hak edenler arasında. Sağlığımızı onlara borçluyuz. Rabbim inşallah bu ülkeyi bir an önce koronavirüsten kurtarır” diye konuştu.

Anneanne Halime Kiraz da “Koronovirüs çıkmadan önce torunlarımı getirmiştim. Kızım hastanede çalışıyor, damadım da mühendis. Biraz gezdireyim diye getirdim. Virüs çıkınca gidemediler. Canları sıkıldı. Damadım, başkanımızdan çocuklara oyuncak götürmesini istemiş. Başkanım geldiği için sağ olsun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah virüs geçer, ben de çocuklarımı götürürüm. Çok istiyorlar gitmek” dedi.