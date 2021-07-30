Belediye başkanı, oğlunun minibüsle çarptığı mezarı yaptıracak

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkeze bağlı Çat Beldesi Belediye Başkanı Ramazan Altun, dün minibüsle kaza yapan oğlunun çarptığı mezarı ziyaret etti. Zehni Keskinsu’nun mezarındaki hasarı kendisinin karşılaşacağını belirten Altun, “Mezar taşı evladımı kurtardı. Çok önemli benim için. Allah rahmet eylesin” dedi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezinden Çat beldesine giden Göktay Altun (20) yönetimindeki 58 ABA 430 plakalı minibüs, iddiaya göre direksiyonunun kilitlenmesi sonucu yol kenarındaki Şeyh-i Şirvani Mezarlığı’na uçtu. Zehni Keskinsu’ya ait mezara çarpan minibüsün sürücüsü Göktay Altun ve yanındaki Ramazan Uzun (17) yaralandı. Çağırılan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

‘MEZARI YAPTIRACAĞIM’

Çat Beldesi Belediye Başkanı Ramazan Altun, oğlunun kullandığı minibüsle çarptığı Zehni Keskinsu’nun mezarını ziyaret etti. Fotoğrafını çektiği mezardaki hasarın giderileceğini belirten Altun, “Dün akşam oğlum kaza yaptı. Mezarın taşına denk gelmiş. Allah yüzümüze baktı. Çocuklarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Durumları çok iyi. Hafif sıyrıklarla atlattılar. Hasar gören mezarın hasarını gideririz. Mezar taşı kırılmış, onu da derhal yaparız. Evladımı kurtardı çünkü, çok önemli benim için. Allah rahmet eylesin” dedi.

Zehni Keskinsu’nun yakınlarının ise il dışında olduğu belirtildi.

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