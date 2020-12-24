Belediye Başkanı, makam aracını vatandaşlara tahsis etti

Ramazan SARICI/ÇANKIRI (Şabanözü), (DHA)- ÇANKIRI’nın Şabanözü Belediye Başkanı AK Parti’li Faik Özcan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara makam aracını tahsis etti. Özcan, “Bu makamlar geçici. Belediye imkanlarının hepsini vatandaşlarımız için kullanıyoruz” dedi.

​Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, bir hafta önce makam aracını ihtiyacı olan vatandaşların kullanımı için tahsis ettiğini duyurdu. Bunun üzerine özellikle şehir dışındaki hastane işleri için belediyeye başvuran vatandaşlara, makam aracı tahsis edildi. Vatandaşlar özellikle Ankara’daki hastane işleri için makam aracını kullanmaya başladı. Belediye Başkanı Özcan, “Bu makamlar emanettir, beytülmaldir. Şabanözü’müzde aracı olmayan, imkanı olmayan vatandaşlarımızın şehir dışında acil işlerinde, hastane ve benzeri yerler için makam aracımızı tahsis ettik” dedi.

‘AĞIRLIKLI OLARAK ŞEHİR DIŞI İÇİN KULLANILIYOR’

Uygulamayı vatandaşların çok beğendiğini ve talep olduğunu ifade eden Özcan, “Genelde hastane işi, acil işler ve cenaze işleri için talep oluyor. Ağırlıklı olarak şehir dışı için kullanılıyor. Vatandaşlarımız da bu hizmeti suiistimal etmiyor. Allah razı olsun hepsinden. Bu makamlar geçici. Belediye imkanlarının hepsini vatandaşlarımız için kullanıyoruz. Araçlarımız, imkanlarımız tüm olanaklarımız vatandaşlarımızın emrinde. Vatandaşlarımız da bunun bilincinde. İmkanı olmayan, aracı olmayan vatandaşlarımız bu konuda bize talepte bulunuyor. Biz de bu talepleri yerine getiriyoruz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Şoförümüzle birlikte istedikleri yere Türkiye’nin her yerine biz onları ulaştırıyoruz” dedi.

Hasta çocuğunu tedavi için Ankara’ya götürmek zorunda olan iki çocuk annesi Nihal Barun, başkan Özcan’a hizmetinden ötürü teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI