‘PKK/KCK üyeliği’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklu yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Marmara Cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görülen davada mahkeme, Özer’in tahliyesine karar verdi.

30 Ekim 2024’te tutuklanan ve yerine kayyum atanan Özer’in duruşmasını CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın da aralarında bulunduğu birçok partili izledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Özer’in konuşma tarzından “örgüt üyeliği” çıkardığını iddia etti. Özer ise Çakır için “Kamuoyunda meczup olarak bilinir” dedi.

Savunmasında etnik kimliği nedeniyle hedef alındığını söyleyen Özer, “Van’dan gelmiş bir Kürt olarak yönetici olmamı hazmedemeyenler yüzünden buradayım” ifadelerini kullandı. Ahmet Özer’in yargılanmasına ilerleyen aylarda devam edilecek.