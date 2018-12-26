Hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıyla birlikte bel ve omurga rahatsızlıkları da giderek artıyor.

Medicana Bursa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Selçuk Küçükoğlu, basit egzersizler ile birçok ağrının giderilebileceğini ifade etti ve “Hastalara 15 dakika kaslarını güçlendirecek egzersizler verdiğimiz zaman rahatladığını ve yaşam kalitesini artırdığını gözlemekteyiz” dedi.

Sürekli aynı pozisyonda oturma nedeniyle bel ve omurgaya binen yükün rahatsızlıkları tetiklediğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Selçuk Küçükoğlu, “Ofis hayatıyla birlikte bel ağrıları arttı. Çünkü insanlar ofislere giriyorlar, uzun süre aynı pozisyonda çalışıyorlar. Belli pozisyonda çalışmak belli tembelliği de beraberinde getiriyor. Bir çekmeceye bile yerinizden kalkmadan ulaşmaya çalışıyorsunuz. Zaten hareket etmeyen sertleşmiş kaslarınızı biraz daha germeye sevk ediyorsunuz. Dolayısıyla da orada ağrılar oluyor” diye konuştu.

’15 DAKİKALIK EGZERSİZ YETERLİ’

Bel ağrılarının çok çeşitli nedenleri olduğunu ve ameliyatın her zaman şart olmadığını belirten Prof. Dr. Küçükoğlu, “Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. İlla ameliyat gerekmez. Burada kişinin kendisine düşen sorumluluklar vardır. Çünkü vücut ona emanettir. O emaneti çok iyi bir şekilde kullanması gerekir. Bunun için de günlük yapabileceği 15 dakika kaslarını güçlendirecek, özellikle bacak kaslarını güçlendirecek egzersizler verdiğimiz zaman rahatladığını ve yaşam kalitesini artırdığını gözlemekteyiz” ifadelerini kulandı.

‘OTURDUĞUMUZ KOLTUK ÖNEMLİ’

Bel ve omurga sağlığını korumanın bir diğer önemli noktasının da koltuk seçimi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Küçükoğlu, Herkesin kendisine uygun koltuğu kullanması ve oturma pozisyonuna dikkat etmesi gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: “Kişinin oturduğu koltuğun kendisine özgün olması lazım.

Kimimiz uzun, kimimiz kısa boylu, kimimiz biraz kilolu. Dolayısıyla hepimizin oturma durumuna alışkanlık göstermemiz lazım. Burada mutlakla ayaklarımızın yere değmesi gerekiyor ve dizlerin kalçanın hafif aşağısında oturarak, rahat pozisyon alması gerekiyor.

Bir de önemli olan oturduğunuzda bel yukarısının ağırlığı belinize biniyor. Fıtıkların en çok görüldüğü yerler de belin alt noktaları. 5 tane bel omuru olduğunu düşündüğünüzde 5’inci omurla kuyruk kemiğinin bulunduğu kemiğin üstü. Biz sakrum diyoruz oraya. Dolayısıyla oturduğunuzda burası daha yük altında kalıyor. Onun için rahat oturulmalı ve zaman zaman üst taraflarını bir yere yaslamalılar” değerlendirmelerinde bulundu.