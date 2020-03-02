İdlip’te yitirdiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet, ulusumuza da baş sağlığı dileyerek başlamak istiyorum sözlerime. Yüce Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın inşallah…

Evet, Fenerbahçe’de beklenen gelişme yaşandı ve Ersun Yanal’la yollar ayrıldı. İlki göreve gelişinin hemen akabinde olmak üzere defalarca Ersun Yanal’ın Fenerbahçe için doğru bir isim ve seçim olmadığını söylemiştim. Herkesin de bildiği gibi, Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç da Ersun Yanal’a tribünlerin baskısıyla zoraki olarak ‘evet’ demişti.

Oysa, Yanal’ın teknik direktörlük kariyeri şöyle dikkatli bir şekilde incelenirse, Fenerbahçe’nin aradığı kan olmadığı net bir biçimde anlaşılabilirdi.

Dedik ya, başkan Koç aslında hiç de istemediği bir ismi yoğun baskılar sonucunda takımın başına getirmek durumunda kaldı.

Sahada olduğu kadar, futbolcu grubuyla iletişimde de başarısız olan Yanal’ın ikinci Fenerbahçe macerası da, Kadıköy’deki Galatasaray yenilgisi ve Antalyaspor beraberliği ile noktalanmış oldu.

Çok açık olarak söyleyeyim, Türkiye’de her takımda teknik direktörlük yapabilirsiniz ancak, Fenerbahçe’de bu görevi yapmak hayli zordur. Çünkü, Sarı Lacivertli kulübün dinamikleri diğer takımlara oranla çok farklı ve bir o kadar da hassas dengeler içerir.

Geçtiğimiz sezonu son birkaç haftada alınan puanlarla güç bela beşincilikle noktalayan Fenerbahçe’de bu sezon da, eğer tarihi mucizeler gerçekleşmezse, sonuç yine hüsran olacak.

Sözü ve istihbaratına son derece güvendiği isimlerden aldığım bilgiler doğrultusunda, Fenerbahçe’de Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman isimleri bu aşamada öne çıkıyor. Galatasaray yenilgisinin hemen ertesi günü başkan Ali Koç Abdullah Avcı ile Fenerbahçeli eski bir yöneticinin Silivri’deki çiftliğinde bir araya gelerek üç saate varan bir görüşme yapmış. Avcı’dan olumlu yanıt alan Koç, Aykut Kocaman’la da görüştükten sonra Antalya deplasmanını beklemiş. Orada da arzulanan sonuç alınamayınca, Ersun Yanal’dan görevden ayrılmasını istemiş. “Biz senin görevine son vermeyelim. Senin istifa etmen kariyerin için daha doğru olur. Bu nedenle kamu oyuna görevden ayırılacağını açıkla. Trabzonspor’la oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçına da takımın başında son kez çık, biz de sana teşekkür edelim ve yollarımız ayrılsın” diyen başkan Ali Koç’a Tayfun Korkut ve Erol Bulut da önerilmiş. Erol Bulut için, “Kariyer olarak şu an için çok erken” diyen Koç, Tayfun Korkut konusunda da yorumsuz kalmış.

Ayrıca, sezonu Pro Lisans diploması olan bir teknik adamla birlikte Emre Belözoğlu’nun tamamlaması da konuşulan ciddi olasılıklar arasında.

Kalın sağlıcakla…