Değerli hocam…Erciyes dağı tırmanışımdaki fotoğrafa not düşüp ” Bekir Demirağ ve dağlar yazımı yakında okuyabilirsiniz…” demişiniz. Çok teşekkürler ediyorum.

Gerçekten de beni onurlandıran bir durum. Yazınıza ek bilgi olarak küçük detaylar vermek istiyorum : 1990 yılında başladığım dağcılıkda Ağrı dağı da dahil olmak üzere hemen tüm yüksek dağlarımıza zirve çıkışı yaptım. Erciyes’e 85 çıkış oldu.

Bu çıkışların 13 tanesi de solo yani TEK başıma…1999 yılındaki büyük Marmara depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın anısına 2000 yılında bizzat başlatmış olduğum ve halen geleneksel olarak devam eden “17 Ağustos 1999’u sakın unutma… Evlerimiz çökmesin, ışığımız sönmesin.

Marmara Depremi anısına Erciyes dağı zirve tırmanışı” faaliyetime Bulgar, Fransız, Alman ve İngiltere’den gelenler oldu. Medya bazında Türkiye’nin tüm dağlarına zirve çıkışı yapma rekoru bendedir. Bacaklarım beni taşıdığı sürece de dağcılığa devam etmeyi düşünüyorum.

Eğer bu güzel ülkenin gençliğine sportif açıdan zerre kadar katkım olmuş ise, bundan büyük gurur duyarım. 22 Şubat 1946 Himmetdede doğumluyum. Sonsuz selamlarımı iletiyorum…