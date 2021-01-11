Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı / Ek fotoğraflar

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da Küçükçekmece açıklarında etkili olan şiddetli rüzgarın Menekşe sahiline sürüklediği tekne parçalandı. Dün saat 15.30 sıralarında etkili olan rüzgar, Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde büyük...