Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı / Ek fotoğraflar

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Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı
Sonat KEREM / KİEV, (DHA)- Ukrayna'nın Lviv kentinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 1 tondan fazla eroin ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda 4 Türk vatandaşı gözaltına...
Bir bakışta 2020…
Efendim, 2021 yılının ilk birlikteliğinin ilk satırlarından hepinize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. 2020 neredeyse hepimizin hatırlamak bile istemeyeceği tatsız olaylarıyla birlikte ardımızda kaldı.
2020 yılının teknoloji alışverişi tercihleri belli oldu; en çok akıllı telefon...
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Küçükçekmece’de kuvvetli rüzgarda tekne parçalandı
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da Küçükçekmece açıklarında etkili olan şiddetli rüzgarın Menekşe sahiline sürüklediği tekne parçalandı. Dün saat 15.30 sıralarında etkili olan rüzgar, Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde büyük...