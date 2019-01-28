Aksaray’da Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda 3 gün süren ve 40 kulüpten 187 sporcunun katıldığı Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası sona erdi.

Şampiyonada Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’ndan madalyayla dönen milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu da mücadele etti. Sümeyye Boyacı, 50 metre yarışlarında sırtüstü ve serbest kategorisinde, 100 metre yarışlarında ise serbest yüzme grubunda Türkiye şampiyonu oldu ve 3 altın madalya kazandı. Beytullah Eroğlu ise 50 metre yarışlarında serbest, kelebek, kurbağalama ve sırtüstü yüzme kategorilerinde, 100 metre yarışlarında serbest yüzme grubunda Türkiye şampiyonu oldu ve 5 altın madalya kazandı. Sevilay Öztürk ise 50 metre yarışlarında kelebek yüzme grubunda Türkiye şampiyonu oldu ve bir altın madalya kazandı.

Şampiyona sonrası açıklamalarda bulunan milli sporcu Sümeyye Boyacı, ”Bugün bitirdik ve oldukça güzel bir yarış oldu bizim için. Kendimizi ve derecelerimizi görmüş olduk. Ne kadar gelişmiş ve gerilemiş olduğumuzu, neler çalışmamız gerektiğini gördük. gene sırtüstünde ve serbestte 100 ve 50 metrede bununla beraber 200 metre yarışmalarda birçok birincilikler aldım. Bunun içinde mutluyum” dedi.

Kendisi için önemli olanın derecesini geliştirmek olduğunu vurgulayan Boyacı, “Hatta şu anda 100 metre serbestte kariyer rekorumu kırdım. 1 dakika 40 saniye yüzüyordum. Bunu daha da geliştirdim. İnşallah daha da iyilerini yaparım. amacımız 2020 Tokyo Olimpiyatları, ondan önce de 2019 Malezya Dünya Şampiyonası” diye konuştu.

Beytullah Eroğlu ise Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk ile beraber bu müsabakada büyük başarılara imza attıklarını belirterek, ”Gerçekten derecelerini iyi korudular. İnşallah 2019 senesinde üçümüz de madalya bekliyoruz. 2020 senesinde en azından Tokyo Olimpiyatları’nda 2 veya 3 madalyayla dönmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye gövdesel Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Erhan Durukan da şampiyonaya 47 ilden 187 sporcunun katıldığını ifade ederek, ”Toplamda 187 sporcumuz burada müsabakalara iştirak etti. çok güzel dereceler çıktı. Bizi sevindiren çocuk sporcularımız vardı. 10-12 yaş arası çocuklar bunlar bizim geleceğimiz. Umarım 2020 Paralimpik Oyunları’na kaliteli sporcular yetiştiririz” dedi.