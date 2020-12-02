Bedensel engelli Barış’ın dalış hayali, Antik Havuz’da gerçek oldu

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DOĞUŞTAN bedensel engelli olan ve hayatını tekerlekli sandalyeyle devam ettiren Barış Tercan’ın (26) su altına dalış hayali, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde, Pamukkale’deki Antik Havuz’da gerçek oldu.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ailesiyle yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan Barış Tercan, Merkezefendi Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam Akademisi’ndeki görevlilere en büyük hayalinin su altında dalış yapmak olduğunu söyledi. Tercan’ın hayalini, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirmek isteyen yetkililer, Antalya’nın Kaş ilçesindeki bir dalış ekibini Denizli’ye çağırdı. Evinden tekerlekli sandalyesiyle alınarak, minibüs ile UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Pamukkale’deki tarihi Kleopatra Antik Havuzu’na götürülen Tercan’a önce dalgıç kıyafeti giydirildi. Antik sütunların bulunduğu ve sıcaklığı yaz-kış 36 derece olan havuza dalgıçlar tarafından indirilen Tercan’a su altında nefes alıp-verme eğitimi verildi. Dalgıçlar tarafından kollarından ve bacaklarından tutulan Tercan, kısa sürede olsa su altında olmanın keyfini yaşadı.

Barış Tercan, “Televizyonda belgesel ya da filmlerde su altındaki dalgıçları izler, hayranlıkla bakardım. Engelim olmasına rağmen en büyük hayalim dalgıç olmaktı. Eğitim gördüğüm merkezde dileğimi yetkililere ilettim ve gerçek oldu. Engelliler gününde hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Engelliler hayallerinden vazgeçmesin, beni örnek alsınlar” dedi.

Uluslararası Engelli Dalgıçlar Federasyonu Türkiye Temsilcisi Ercan Tutal da Tercan’ın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Barış kardeşimiz düşlerinin ötesinde bir olay yaşadı. Biz de onun düşünü, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Çok heyecanlıydı, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Suyun altında tam olarak gezemedi ancak dalmanın keyfini yaşadı. Barış hayalini gerçekleştirmesiyle, kendisi gibi başka engellilere de öncülük edecek. Büyük cesaret gösterdi. Bir sonraki dalışını da Kaş’ta tekneden denizden yapacak. Dalmak özgürlüktür sloganıyla, dünyada en çok engellilerin dalış yaptığı ülke Türkiye’dir” diye konuştu.

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