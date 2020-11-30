Bedava kömür var!

İktidar her yıl tonlarca kalitesiz kömürü halka ısınması için bedava dağıtıyor.Kalitesiz kömür halka sağlık sorunları da yaşatıyor. Madencilerin çoğu yandaş.Keselerini dolduruyorlar.





Bu bedava kömür dağıtılan yerlerde akciğer hastalıkları tavan yapmış.

Ölüm sebepleri akciğer kanseri ve koah hastalığı.

Hani nerde Karadeniz de bulunan doğalgaz.

Beş on yıl sonra mı çıkacak?

Dünya da kömür fabrikalarda yakılıyor.



Marmara Ereğlisi’ne kömürlü bir elektrik santrali kurulmak isteniyor.

Kurmak isteyende Karadenizli iş adamı Çebiler.

Yıllardır CHP’li Belediye Başkanı İbrahim Uyan karşı çıkıyordu.

Ayak oyunları ile kaybettirdiler.

Tekirdağ’dan Marmara Ereğlisi’ne seçmen taşıdılar.

Kümesleri bile ikametgah gösterdiler

DSP’li bir adayı kazandırdılar.

Şimdi AKP’ye transfer oldu.

Yeniden termik santral peşindeler.

Marmara Ereğlisi’nin oksijen dolu havası zehirlenecek.

Yüzlerce insan ölüme terk edilecek.

Sizin hiç insafınız yok mu?

Paradan başka bir şey görmezmisiniz?