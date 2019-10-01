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Kentsel dönüşüm, kurtarılan onlarca can demek
Editör
-
1 Ekim 2019
İstanbul'daki 5.8’lik depremin ardından Türkiye’deki mevcut binaların ‘depreme dayanıklılık’ durumu yeniden tartışılıyor. Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı...
Güncel Haberler
D-100’ü karayolunu kilitleyen kaza
Editör
-
1 Ekim 2019
D-100 Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet, devrildi. Şoförün hafif yaralandığı kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süre kapandı.
Dış Haberler
Birleşik Krallık bankacılık aktivitesinde sert düşüş
Editör
-
1 Ekim 2019
Anlaşmasız Brexit olasılığı, Birleşik Krallık bankacılık sektöründe karlar ve güvende, 10 yıl önce yaşanan küresel finansal krizden bu yana görülen en hızlı...
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Dış Haberler
Tom Cruise Kiev’de Zelenskiy ile buluştu
Editör
-
1 Ekim 2019
Ünlü ABD'li aktör Tom Cruise, yeni filmi için inceleme yapmak üzere geldiği Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile buluştu.
Dış Haberler
Birleşik Krallık bankacılık aktivitesinde sert düşüş
Editör
-
1 Ekim 2019
Anlaşmasız Brexit olasılığı, Birleşik Krallık bankacılık sektöründe karlar ve güvende, 10 yıl önce yaşanan küresel finansal krizden bu yana görülen en hızlı...
ABD - Amerika
ABD: Patriot bataryası ve radar sistemi göndereceğiz
Editör
-
27 Eylül 2019
Pentagon’dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’a hava savunma sistemleri ve radar sistemleri gönderileceği açıklandı.
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AK Partili Özkan, yeni yargı paketini anlattı
Editör
-
1 Ekim 2019
Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Başkanlığı'na sunulan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin ayrıntılarını anlattı. Özkan,...
Politika Haberleri
FETÖ ile bağlantılı 79 yurt binası kapatılmış
Editör
-
30 Eylül 2019
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kapatılan öğrenci yurtlarını yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşımıştı. Gürer’in önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı...
Politika Haberleri
Kılıçdaroğlu: Deprem ülkemizin gerçeğidir
Editör
-
27 Eylül 2019
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir" dedi.
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Güncel Haberler
Kentsel dönüşüm, kurtarılan onlarca can demek
Editör
-
1 Ekim 2019
İstanbul'daki 5.8’lik depremin ardından Türkiye’deki mevcut binaların ‘depreme dayanıklılık’ durumu yeniden tartışılıyor. Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı...
Yaşam Haberleri
Kaleköy, karada olup, kara yolu olmayan cennet
Editör
-
1 Ekim 2019
Antalya'nın Demre ilçesinde, birinci derece tarihi ve doğal sit alanı olan Kaleköy, güzelliğiyle hayran bırakıyor.
Sağlık Haberleri
Fotoğraflarda kırmızı çıkmayan gözler
Editör
-
1 Ekim 2019
Flaşla çekilen fotoğraflarda iki göz bebeği arasındaki renk farkının retina yırtığı, katarakt veya göz tümörünün belirtisi olabilir! Göz Sağlığı...
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Magazin
Magazin Haberleri
Hülya Avşar tenis turnuvasında yoğun ilgi gördü
Editör
-
1 Ekim 2019
Tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı.
Magazin Haberleri
Yasak Elma 51’inci Bölümü ile FOX Tv’de
Editör
-
28 Eylül 2019
Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır. Yasak Elma 51'inci Bölümü ile FOX Tv'de
Magazin Haberleri
Simge Sağın öğrencilere konser ve nasihat verdi
Editör
-
25 Eylül 2019
Pop müzik sanatçısı Simge Sağın, dün gece verdiği konserle öğrencilerle buluştu. Sağın, kalbinin sesini dinlemediğinde hata yaptığını söyledi.
Magazin Haberleri
Madonna, sağlıklı yaşam detoksu için Antalya’ya geliyor
Editör
-
24 Eylül 2019
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, New York Manhattan'daki evine Türk hamamı yapan şirketin davetlisi olarak ekim ayı sonunda Antalya'ya geliyor.
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Spor Gündemi ve Haberleri
Kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattı
Editör
-
30 Eylül 2019
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki stadyumda, çim sahada oluşan çukurlar nedeniyle zorlanan kaleci Ahmet Ay, battaniyeyle kapatarak, maça çıktı. Mardin 2'nci Amatör...
Spor Gündemi ve Haberleri
Zap Vadisi’nde ‘Rafting Spor Merkezi’ açılacak
Editör
-
30 Eylül 2019
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, yıllardır hep terörle anılan Hakkari'deki Zap Vadisi'nin önümüzdeki dönem artık rafting sporunun amirali olacağını belirterek, "Burada...
Spor Gündemi ve Haberleri
Melih Mahmutoğlu : Hedefimiz sezona en iyi şekilde hazırlanmak
Editör
-
27 Eylül 2019
Melih Mahmutoğlu, "Zorlu bir süreç bizi bekliyor ama biz buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi.
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Güncel Haberler
Define ararken göçük altında kalan genç
Editör
-
1 Ekim 2019
Kayseri'de, arkadaşı Süha Enes Mert (22) ile birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Yunus Ergin'in (22) yapılan çalışmalar...
Güncel Haberler
Karavan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Editör
-
1 Ekim 2019
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Kemalpaşa...
Video Haber
Ankara’da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü
Editör
-
30 Eylül 2019
Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en...
Video Haber
Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı
Editör
-
30 Eylül 2019
Düzce'de, trafikte tehlikeli araç kullanınca vatandaşlar tarafından ihbar edilen sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobil sürücüsü yaklaşık 10 kilometre süren...
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Güncel
Tümü
Ekonomi Haberleri
Öne Çıkan
Yerel Haberler
Güncel Haberler
Kentsel dönüşüm, kurtarılan onlarca can demek
Editör
-
1 Ekim 2019
İstanbul'daki 5.8’lik depremin ardından Türkiye’deki mevcut binaların ‘depreme dayanıklılık’ durumu yeniden tartışılıyor. Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı...
Güncel Haberler
D-100’ü karayolunu kilitleyen kaza
Editör
-
1 Ekim 2019
D-100 Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet, devrildi. Şoförün hafif yaralandığı kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süre kapandı.
Dış Haberler
Birleşik Krallık bankacılık aktivitesinde sert düşüş
Editör
-
1 Ekim 2019
Anlaşmasız Brexit olasılığı, Birleşik Krallık bankacılık sektöründe karlar ve güvende, 10 yıl önce yaşanan küresel finansal krizden bu yana görülen en hızlı...
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