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5 Nisan 2019
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Bebek ve çocuklara özel asit oranı düşük, yüksek E vitamini ve antioksidan içeriğine sahip natürel sızma zeytinyağı üretildi.
Bebek ve çocuklara özel asit oranı düşük, yüksek E vitamini ve antioksidan içeriğine sahip natürel sızma zeytinyağı üretildi.
Ekonomi Haberleri

Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi

Editör Editör

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Bebek ve çocuklara özel asit oranı düşük, yüksek E vitamini ve antioksidan içeriğine sahip natürel sızma zeytinyağı üretildi.

Yerli zeytinyağı markası Nova Vera, 0-12 yaş arası bebek ve çocuklara özel ürettiği natürel sızma zeytinyağını satışa sunduğunu açıkladı. Ürün hakkında bilgi veren markanın kurucusu Bahar Alan, “Çocuklarımızın hassasiyetlerine uygun, en düşük asit oranına sahip ürünlerimizin doğal ve katkısız halini hazırladık” dedi.

ASİT ORANI YÜZDE 0.2

Ailelerin zeytinyağını gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini belirten Alan, “Tüm yaş gruplarındaki çocukların da severek ve kolaylıkla içebilmeleri için hem antioksidan içeriği yüksek, hem de yakıcılığı ve acılığı daha az olan zeytinyağı çeşitlerimizi harmanlayıp ideal tadı yakaladık. Ürünü, anne ve babalar gönül rahatlığıyla bebeklerinin ve çocuklarının beslenmelerinde kullanabilirler. Ayrıca yüzde 0.2’lik çok düşük asit değeri, hiçbir katkı içermeyen ve yüksek E vitamini kaynağı içeriğiyle en hassas ciltlerin dahi nemlendirilmesi, bebeklerde çok görülen pişik problemlerinin doğal yoldan giderilmesi için kullanılabilir. Önümüzdeki dönemde farklı ürünleri de tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İLK 50’YE 33’ÜNCÜ SIRADAN GİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl ‘Dünyanın En İyi Zeytinyağı Üreticileri’ sıralamasında, tüm dünyadan yaklaşık 4 bin üretici arasında yerli marka Nova Vera, aldığı 707 puan ile ‘En İyi Natürel Sızma Zeytinyağı Üreticileri’ listesinde ilk 50’ye girmişti. Ayrıca, Yunanistan’da düzenlenen 2019 Athena Uluslararası Zeytinyağı Yarışması’nda uluslararası jüri değerlendirmesi sonucunda Erken Hasat ürünüyle  ‘Altın Madalya’ ve ‘Ülkenin En İyisi / Best of Turkey’ ödüllerine layık görüldü.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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