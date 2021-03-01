Ana Sayfa Güncel Haberler Bebek sahilindeki tekne ve yatların havadan fotoğrafları
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Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin üretim ortağı olduğu 'geleceğin nakliye uçağı' olarak nitelendirilen ve tank, TIR, helikopter taşıyabilen A400M uçaklarının retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) faaliyetleri İspanya ve...
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