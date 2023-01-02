Bebek Sahili’nde su alan lüks tekne battı

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Ertan KILIÇ / İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ’da iskelede demirli olan lüks tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su alarak battı. Tekne, içindeki su boşaltıldıktan sonra uzun süren çalışmaların ardından vinç yardımı ile kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bebek Mahallesi, Bebek Sahili’nde meydana geldi. İskelede demirli olan Aran isimli 15 metrelik lüks tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Yaklaşık bir saat içinde batan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan teknenin içine dolan su tahliye edildi. Teknenin neden battığı yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.(DHA)

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