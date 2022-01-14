Bebek gelişiminde konuşulmayanlar: Annenin uyku düzeni ve bebeklerde duygusal bağlanma

Program Geliştirme ve Öğretim Uzmanı ve İlişki Yönetimi Danışmanı Uzman Çağatay Çakır; bebek gelişiminde konuşulmayanlara değinerek; annelerin uyku düzeni ve bebekleri ile arasındaki duygusal bağlanma üzerine konuştu. “Anne, bu kritik ve zaruri süreçte kendisi için desteğe ihtiyaç duyar. Gerek rutin ev sorumlulukları gerek bebeğin ilgi ve bakımı için babadan paylaşım beklentisi içinde olur” açıklamasında bulunan Çakır; babalara büyük görev düştüğünü söyledi.

Bebeklerin uyku düzenleri doğumdan sonraki ilk 6 aylık süreçte istikrarsız ve kararsız bir seyir izler. Bu durum özellikle gece uykularında görülür. Uykuya geçmekte zorlanan bebek ebeveynini sürekli yanında ister. Gerek kinestetik (dokunsal) ihtiyacı gerekse besinsel ihtiyaçları için anneye muhtaç olan bebek, bu sebeple anneyi de gece uykusundan ve dinlenme zamanından mahrum bırakır. Bu süreç anne için oldukça yorucu ve yıpratıcıdır. Bunun sonucunda annede tükenmişlik sendromu ve depresif durumlar çok sık görülmeye başlar. Anne, bu kritik ve zaruri süreçte kendisi için desteğe ihtiyaç duyar. Gerek rutin ev sorumlulukları gerek bebeğin ilgi ve bakımı için babadan paylaşım beklentisi içinde olur.

BABALARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Toplumsal öğretilerimiz bizlere bebek bakımı için annenin öncül olduğunu kodlamıştır. Bu hatalı öğreti neticesinde babalar, evin geçimi için yoğun iş tempolarını gerekçe göstererek annenin ihtiyaç duyduğu destek ve paylaşım hizmetini üretmezler. İşte tam da bu noktada eşler arasında uyuşmazlık ve çatışma başlar. Bu süreç, ilerleyen dönemlerde özellikle anne üzerinde olumsuz etkiler bırakacak eylem ve söylemleri de kapsayabilir. Annenin bu kritik süreci bedenen ve zihnen konforlu geçirmesi, bebeğin fiziksel ve ruhsal gelişimi içinde çok önemli bir faktördür.

AĞIRLIKLI BATTANİYE MUCİZE ETKİ GÖSTERİYOR

Bebekli süreçte annenin en önemli dinlenme ve istirahat kaynağı ise uykudur. Bu, hem bebeğin hem de annenin uyku düzeninin sağlanmasını ve istikrarlı bir seyirle devam etmesini beraberinde getirir. Tam da bu noktada ağırlıklı battaniyeler gözle görülür bir destek sağlar. Kişinin vücut ağırlığına oranlı olarak teknolojik tabanlı üretilen bu battaniyeler gerek bebeklerin ihtiyaç duyduğu kinestetik hissi gerekse annenin fizyolojik ihtiyacı olan kas ve sinir sistemlerinin rehabilitasyonu için oldukça faydalı etkiler gösterir. Bebeklerin; güven, bağlanma ve yakınlık hissi için gerekli olan oksitosin hormonunun salgılanmasında ağırlıklı battaniyelerin optimum düzeyde fayda sağladığı bilimsel süreçlerle test edilmiştir.

SARILMA DUYGUSUNU TAKLİT EDİYOR

Sarılma ve kucaklanma duygusunu taklit eden ağırlıklı battaniyeler bu sayede bebeklerin uykuda kaygı ve endişe durumlarından uzaklaşarak rahatlama ve sakinleşme duygularını perçinler. Bu duygular, bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimi için en önemli uyku süreci olan REM uykusunun kesintisiz olarak devamlılığını sağlamaları açısından çok önemli bir rol üstlenir. Aynı süreç anneler için de geçerlidir. Gün içerisinde gerek bedenen gere ruhen yoğun ve yıpratıcı zamanlar geçiren anneler, gece uykusunda ağırlıklı battaniyenin yarattığı hafif baskı sayesinde, gece uyanmalarına ve huzursuz uyumaya sebep olan sempatik sinir sistemini kısmi olarak elimine ederek, daha kısa sürede daha konforlu uykuya geçişi sağlar.

Gece uykuları, anne-bebek iletişimi ve etkileşimi açısından çok ciddi etkiye sahiptir. Gerek annenin bebekle olan paylaşımı gerekse eşler arasındaki ilişkinin konforlu hale gelebilmesi uykunun mucizevi bir ürünüdür. Bu sebeple, hem bebeğin hem de annenin uyku periyodları ve istikrarları tüm ailenin yaşam sağlığı için doğrudan faktördür. Ağırlıklı battaniyelerin kullanılması, uykunun bu mucize etkisini görmemizi kolaylaştırır. Mutlu anne, mutlu bebek, sağlıklı aile.