Bebeğini kucağına alamadan ölen Duygu’dan geriye fotoğraf ve görüntüleri kaldı

Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) – AMASYA’da koronavirüs tedavisi gören 6 aylık hamile Duygu Abacı Arslan (25), durumunun ağırlaşması üzerine bebeğinin sezaryenle alınmasının ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dünyaya gelen ilk erkek bebeğini kucağına alamadan hayata veda eden Arslan’dan, geriye eşiyle özel günlerinde çektirdikleri fotoğraf ve görüntüleri kaldı.

Amasya’da yaşayan Duygu Abacı Arslan, bebeğine 6 aylık hamileyken rahatsızlandı. Gittiği hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Arslan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Arslan’ın, durumu kötüleşince, doktorlar sezaryen kararı aldı. Yapılan operasyonda Arslan, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Sezaryenin ardından ilk kez anne olacak olan Arslan, çocuğunu kucağına alamadan Çorum’daki hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan Arslan, dün Amasya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

YAMAÇ’IN DURUMU İYİ

Öte yandan, dünyaya gelen ve ‘Yamaç’ adı verilen bebeğin ise Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

GERİYE ANILARI KALDI

İlk kez anne olma heyecanı yaşayan ancak yakalandığı koronovirüse yenik düşerek yaşamını yitiren Duygu Abacı Arslan’dan geriye eşiyle birlikte çekilidiği fotoğraf ve videoları kaldı. Kına gecesine ait videoda oynayan Arslan’ın, görüntüleri ise yürekleri burktu. Ölümü büyük üzüntüye neden olan genç kadının arkadaşları ise sosyal medya üzerinden üzüntülerini “Bu zamansız gidiş hiç olmadı be güzelim mekânın cennet olsun nurlar içinde yat” notuyla paylaştı.

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