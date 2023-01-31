Bebeği doğduğu gün hayatını kaybeden okul müdürü toprağa verildi

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Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde bebeği dünyaya geldiği gün vefat eden okul müdürü Ahmet Ünal (64) toprağa verildi. Ahmet Ünal’ın yeni doğum yapan eşi de cenazeye katıldı.

Alanya Özel Yedi Bilim Koleji Okul Müdürü eğitmen Ahmet Ünal’a yaklaşık 2 ay önce siroz teşhisi kondu. Bir süredir Antalya’da tedavi gören Ünal, 5 gün önce karaciğer nakli için İstanbul’a sevk edildi. Perşembe günü büyük kızından karaciğer nakli olmayı bekleyen Ünal, dün saat 13.20’de vefat etti. Ünal’ın eşi ise aynı gün Alanya’da özel bir hastanede bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ünal’ın ilk evliliğinden 3 kız, ikinci evliliğinden de 1’i erkek 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ahmet Ünal’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Cikcilli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Eğitim camiası ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde yeni doğum yapan eşi Hatice Ünal da yer aldı. Aile bireylerinin desteğiyle güçlükle ayakta duran Hatice Ünal gözyaşlarına hakim olamadı. (DHA)

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