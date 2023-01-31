BBP Genel Başkanı Destici’nin babası vefat etti (2)

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ERDOĞAN’DAN DESTİCİ’YE TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey’e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

ŞENTOP’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Ali İhsan Destici’nin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Şentop mesajında, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin muhterem babası Ali İhsan Destici’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sayın Destici’yi arayarak üzüntümü ve taziyelerimi ilettim. Merhuma Cenab’ı Hakk’tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi. (DHA)

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