BBP Genel Başkanı Destici’nin babası Ali İhsan Destici vefat etti (3)

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HASTANEDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, babası Ali İhsan Destici’nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gelerek taziyeleri kabul etti. Acı haberi Ankara’dayken aldığı öğrenilen Destici, karayoluyla Eskişehir’e geldi. Eskişehir Şehir Hastanesi girişinde Destici’yi Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, BBP Eskişehir İl Başkanı Salim Acabay ve aile yakınları karşıladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci, aile büyüklerine sarılarak gözyaşı döktü.

BBP Genel Başkanı Destici, hastaneye gelenlerin taziyelerini kabul etti. Ali İhsan Destici’nin cenazesinin yarın Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi’nde ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)-

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