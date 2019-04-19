BBM yolun sonuna geldi

WhatsApp ve Telegram gibi BlackBerry cihazlar arasında kullanıcıların kendi aralarında konuşmalarını sağlayan mesajlaşma uygulamalarından BlackBerry Messenger (BBM) için yolun sonu göründü.

31 Mayıs tarihinde kapatılması beklenen uygulamayla ilgili açıklama yapan platformun sahibi EMTEK, tüm çabalarına karşın kullanıcıların tercihi olamadıkları için üzgün olduklarını, yeni kullanıcıların diğer sohbet uygulamalarını daha yoğun bir şekilde kullandığını kaydetti.



Uygulamanın devre dışı kalmasıyla birlikte kurumsal sürüm aktif kalmaya devam edecek. Google Play Store veya App Store üzerinden BBM’in kurumsal sürümü ücretsiz olarak indirilebilecek; ancak altı ayda bir abonelik ücreti kullanıcıdan tahsil edilecek.

WhatsApp başta olmak üzere Facebook Messenger, WeChat, Skype, Viber ve Telegram sohbet uygulamaları arasında öne çıkarken, BBM ise bugüne kadar yaygınlaşma şansı bulamadı.