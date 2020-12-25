BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi

Sezona Mehmet Özdilek yönetiminde başlayan ve sonrasında Hüseyin Çimşir ile yoluna devam Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Çimşir’in de gidişi sonrasında yeni teknik direktör belli oldu. Yeni başkan Ömer Düzgün, Hüseyin Çimşir ayrılığı sonrasında Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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