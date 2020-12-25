Ana Sayfa Haberler BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi
Kategoriler: Spor Gündemi ve Haberleri

BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sezona Mehmet Özdilek yönetiminde başlayan ve sonrasında Hüseyin Çimşir ile yoluna devam Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Çimşir’in de gidişi sonrasında yeni teknik direktör belli oldu. Yeni başkan Ömer Düzgün, Hüseyin Çimşir ayrılığı sonrasında Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Editör

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
Editör
Etiketler: Büyükşehir Belediye ErzurumsporMesut Bakkal
38 saniye önce

Son Haberler

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Yolun sonunda bir ışık görülüyor

TFF 1’inci Lig’de oynadığı son 4 maçını kazanarak 29 puanla liderliğe yükselen Giresunspor’da kulüp başkanı…

3 dakika önce

Engin Nurşani hayatını kaybetti

Bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin…

7 dakika önce

Trafik denetiminde dronu fark edince emniyet kemerini taktı

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY'da, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılında yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden 257…

8 dakika önce

Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik kurtardı

ANKARA, (DHA)- YUNANİSTAN sahil güvenlik gemisinin, düzensiz göçmenleri şişme bota aktarıp, Türk karasularına iterek Ege'nin…

8 dakika önce

İzmit’te, Pisa kulesini andıran binalar için yıkım kararı

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, 17 Ağustos depreminde hasar görmesi nedeniyle eğimli duran ve İtalya'daki Pisa…

8 dakika önce

Tunceli’de yaban keçisi avlamak için kurulan tuzaklar imha edildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda…

9 dakika önce