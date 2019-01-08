Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler…

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sebebiyle şehir merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, okullar bugün tatil edildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kar tatili haberini toplumsal medya hesabı Twitter’dan duyurdu. şehir merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime bigün ara verildiğini açıklayan Bektaş, “Evet kar kötü bastırdı. Çocuklar siz kazandınız. Bugün de Zonguldak merkez ilçe, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde eğitime ara verdik. Engelliler ve gebeler için de bu karar geçerli. Güvenliğiniz her şeyden önemli. doğal eğitiminiz de” dedi. ZONGULDAK,

BURSA’NIN İNEGÖL VE BÜYÜKORHAN İLÇELERİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Bursa’nın İnegöl ve Büyükorhan ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bigün ara verildi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü’nün yapmış olduğu yazılı açıklamada ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 08.01.2018 Salı günü okulların tatil edildiğini ve kamu kurumlarında çalışan gebe ve engelli memurlarında idari izinli sayılacağı ifadesi yer aldı.

Büyükorhan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise kar yağışı ve elverişsiz hava şartları sebebiyle Salı günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca gebe ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ÇELİKHAN’DA OKULLARA KAR TATİLİ

Adıyaman’ın Çelikhan İlçesinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle okullar bigün tatil edildi.

İlçede etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yayalar ve aletlerin yollarda ilerlemekte engel çekmiş olduğu ilçede eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli eğitim Müdürü Resul Acar, yapmış olduğu açıklamada:

“Yoğun kar yağışından dolayı İlçe hıfzısıhha kurulu tarafından (8 Ocak Salı günü) yarın ilçe geneli bütün okullarımız için tatil kararı alınmıştır” dedi.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Denizli’nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.

Denizli’nin Çardak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlamış olan kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı yüksek mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, Denizli Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verdi.

ANTALYA’DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Antalya’nın Akseki ve İbradı ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime bigün ara verildi.

Akseki Kaymakamı ve İbradı Kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır yapmış olduğu açıklamada, yerde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle Akseki ve İbradı’da ilk ve orta dereceli okulların bigün süreyle tatil edildiğini söyledi. Hava sıcaklığının eksi 3 derece kaydedildiği Akseki merkezde kar kalınlığının 15, eksi 4 derece kaydedildiği İbradı ilçe merkezinde ise 20 santimetreye ulaşmış olduğu kaydedildi.

DÜZCE’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce’de etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Düzce Valiliği, gece saatlerinde başlayan, etkisini artırarak devam eden kar yağışı sebebiyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca gebe ve engelli personelin de 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verildi.

SAKARYA’DA 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sakarya’da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Akyazı ilçesinde ise yalnızca taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için tatil kararı alındığı belirtildi.

Sakarya’da dün gece saatlerinde başlamış olan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı sonrası Valilik, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü’de eğitime bigün ara verildiğini bildirdi. Akyazı ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitimde tatil kararı alındığı ifade edildi.

MUŞ’UN VARTO VE HASKÖY İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Muş’un Varto ile Hasköy ilçelerinde olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bugün eğitime ara verildi.

Varto ile Hasköy ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bigün süre ile ara verilmesine karar verildi.

BURDUR’DA EĞİTİME KAR VE BUZLANMA NEDENİYLE ARA VERİLDİ

Burdur’da etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ara verildi.

Burdur Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamayla, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle şehir merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ile Yeşilova ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde bugün eğitime ara verildiği bildirildi Açıklamada, bu yerleşim ünitelerindeki kamu kurum ve kurumlarında çalışan engelli ve gebe personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu şehir merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi geçti.

KOCAELİ’DE 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kocaeli’de etkili olan kar yağışı sebebiyle Kandıra, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde eğitime bugün için ara verilirken, Derince ve Körfez ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar tatil edildi.

Kocaeli’de gece saatlerinde başlamış olan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kocaeli Valiliği’nin almış olduğu kararla Kandıra, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde bugün için okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Derince ve Körfez ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar tatil edildi.

ERZİNCAN’DA OKULLARA KAR TATİLİ

Erzincan Valiliği, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelinde okulları bugün tatil etti.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlamış olan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma sebebiyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili 8 Ocak Salı günü eğitime ara verilmiştir” denildi.

Valilik, engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu çalışanı ile gebe çalışanların izinli sayılacağını bildirdi.

BİNGÖL’DE BÜTÜN OKULLARDA, ELAZIĞ’IN 4 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİMDE TATİL

Bingöl’de etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Elazığ’ın 4 ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullarda bigün eğitime ara verildi.

Bingöl şehir merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Elazığ’da ise Arıcak, Alacakaya, Maden ve Sivrice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bugün ara verildi.

Okulların tatil edilmiş olduğu yerlerde kamu çalışanı engelli ve gebelerin de idari idari izinli sayılacağı belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’DA 2 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Afyonkarahisar’da etkili olan yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma sebebiyle Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde, taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

Sandıklı’da etkisini artıran kar yağışı ve yollardaki buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim yapılan okullar bugün için tatil edilirken, engelli ve gebe kamu çalışanlarına da 1 gün idari izin verildi. Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, tatil kararını gece geç saatlerde toplumsal medya hesabından duyurdu. Tortop, “İlçemizde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma sebebiyle köy okullarımızın taşımalı eğitime makul olmaması yüzünden yalnızca taşımalı eğitime 1 gün (8 Ocak Salı) süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engeli ve gebe kamu çalışanları da idari izinlidir” dedi.

Şuhut ilçesinde de kar yağışı ve yollardaki buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime bugün için ara verildiği belirtildi.

ÇANAKKALE’DE 2 İLÇEDE OKULLARA KAR TATİLİ

Çanakkale’nin Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı sebebiyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Çan ve Yenice ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle eğitim öğretimde aksamalar meydana geliyor. İl Milli eğitim Müdürlüğü, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Çan ve Yenice ilçelerinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Çan Belediyesi de, ilçe merkezinde okulların tatil edildiğini belediye hoparlöründen yapmış olduğu duyuru ile duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı önlemli olmaları konusunda uyardı.