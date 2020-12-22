Bayrampaşa’da sahte içki satılan işyerine operasyon

İSTANBUL (DHA) BAYRAMPAŞA’da sahte içki satışı yapılan işyerine düzenlenen operasyonda bin 450 litre etil alkol, etil alkolü sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan 2 bin 318 viski esansı, bin 659 rakı esansı, 7 gliserin olmak üzere toplam 3 bin 984 sahte içki kiti ele geçirildi, S.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bayrampaşa’daki işyeri ve deposundan piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisini aldı. Ekipler, belirlenen adrese eş zamanlı baskın düzenledi. İşletmenin satış gerçekleştirdiği kısmında ve deposunda yapılan aramalarda, paketlenmiş ve dağıtıma hazır vaziyette, bin 450 litre etil alkol ile sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan 2 bin 318 adet viski esansı, bin 659 adet rakı esansı, 7 adet gliserin olmak üzere toplam 3 bin 984 adet sahte içki kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

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