Bayrampaşa’da pitbull korkusu otomobilin üzerine çıkardı

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Uğur Şahin – Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL,(DHA) – İSTANBUL’da pitbull cinsi köpeğin kovaladığı 3 kişiden 2’si otomobil üstüne çıkarken 1 kişide kaldırımda bulunan saksıdaki ağaca çıktı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece 03.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen 3 kişiyi, başıboş şekilde dolaşan pitbull cinsi köpek kovaladı. Köpekten kaçan 2 kişi yol üstünde bulunan otomobillerin üzerine çıkarken, bir kişide kaldırımda bulunan saksıdaki ağaca çıktı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görünrülerde, park halindeki otomobilin üzerine bekleyen kişilerin çevresinde köpeğin dolaştığı görülüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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