Bayrampaşa’da otelde öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- BAYRAMPAŞA’da otelde çocuğunun gözü önünde öldürülen Ferdane Kurt’un cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt (43), küçük çocuğun ağlaması üzerine odaya giren görevliler tarafından sırt üstü yatar şekilde bulunmuştu. Cemil Y. tarafından boğularak öldürülen Ferdane Kurt’un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri biten Ferdane Kurt’un cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alınarak, Kartal Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine götürüldü. Ferdane Kurt’un memleketi Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

