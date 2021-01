Bayrampaşa’da otel odasında öldürülen Ferdane Kurt’un oğlu konuştu

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA)-BAYRAMPAŞA’da kaldığı otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt’un katil zanlısı her yerde aranıyor. Annesinin katilinin bulunması için Malatya’dan İstanbul’a gelen Ferdana Kurt’un en büyük oğlu Can Bozkurt, “Ailesi, dostu, arkadaşı birisi saklıyorsa derhal ihbar etsinler, saklamasınlar. Geç olmadan bir an önce haber versinler” dedi.

Bayrampaşa’da bir otelde kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt 12 Ocak günü, aynı otelde kalan Cemil Yar’ın odasında iple boğulmuş bir halde bulundu. Kurt’un cansız bedeni 3 yaşındaki oğlunun ‘annem yok’ diye ağlamasının ardından otel çalışanlarının aramasıyla ortaya çıkarıldı. Cinayet şüphelisi Cemil Yar’ın ise olayın hemen ardından oteli terk ettiği tespit edildi. 9 yıl önce boşandığı eşinden 3 çocuğu bulun Kurt’un çocukları, annelerinin katilini aramak için Malatya’dan İstanbul’a geldi.

Ferdane Kurt’un 23 yaşındaki oğlu Can Bozkurt, “26 Aralık’ta annem Malatya’dan İstanbul’a gidiyor. Bize teyzemin yanında kalacağını söylüyor ama teyzemin yanına gitmiyor. İstanbul’da sabaha kadar bir parkta kalıyor. Daha sonra polisler onu otele yerleştiriyorlar. Otele yerleştikten 1 hafta sonra bu olay gerçekleşiyor. Öğrendiğimiz kadarıyla gece 01.30.-02.00 sıralarında Cemil Yar isimli şahıs annemi çağırıyor mu artık, bilmiyorum, odaya çıkıyor annem. Orada iple boğarak öldürüyor. Kardeşim Emir 02.30 gibi uyanıyor. ‘Annem yok’ diye ağlayarak oteli kaldırıyor. Daha sonra Cemil Yar’ın odasına bakıldığında annemi odada buluyorlar” dedi.

Şüpheli Cemil Yar’ı görenlerin polise ihbar etmesini isteyen Bozkurt, “Şüpheli şahsı aramalar şu an devam ediyor. En yakın zamanda bulunacağından da şüphem yok. Ailesi, dostu, arkadaşı birisi saklıyorsa derhal ihbar etsinler, saklamasınlar. Geç olmadan bir an önce haber versinler” diye konuştu.

Ölmeden iki gün önce annesiyle konuştuğunu söyleyen Bozkurt, “Annemle olaydan iki gün önce görüşmüştük. Bize otelde kaldığını söyledi. Kaymakam beyin iyi baktığını, durumunun iyi olduğunu söyledi. Annemle babam 9 yıl önce boşanmıştı. Annem 5 yıl önce dini nikahlı eşiyle birlikteydi. Ondan da 3 yaşında bir erkek kardeşim oldu. O eşinden de şiddet gördüğü için ayrılmıştı” dedi.

Öte yandan Ferdane Kurt’un 9 yıl önce ilk eşinden boşandığı ve 5 yıl önce imam nikahıyla evlendiği eşinden 3 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)