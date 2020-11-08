Bayrampaşa’da kaldırımı pazar yerine çevirdiler, sosyal mesafe hiçe sayıldı

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Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)  İSTANBUL’da artan koronavirüs vakalarının ardından tedbirlere daha fazla uyulması uyarıları yapılmasına rağmen bazı alışveriş yerlerinde kurallara uyulmaması dikkati çekiyor. Bayrampaşa Eski Londra Asfaltı’nda yaklaşık 1 kilometrelik yol kenarındaki kaldırıma tezgah açarak, burasını  pazar yerine çeviren seyyar satıcılar, bavul ve çantalarla yanlarında getirdikleri giysi ve elektronik eşyaları satışa sundu. Yoğun kalabalığın oluştuğu kaldırımlarda, koronavirüs tedbirleri arasındaki  sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, iç içe alışverişlerin yapıldığı, gelenlerin bazılarının maske takmadığı görüldü.

(FOTOĞRAF)

 

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