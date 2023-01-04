Bayrampaşa’da inşaatta ceset bulundu

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA) – BAYRAMPAŞA’da iş merkezi inşaatında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirsiz kişiye ait ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken polisin olaya çalışmaları sürüyor.

Altıntepsi Mahallesi Avrupa Otoyolu Viyadüğü yanında bulunan, uzun süredir çalışmaların yapılmadığı iş merkezi inşaatında saat 15.00 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yerde bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kimliği belirsiz kişiye ait ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olaya çalışmaları sürüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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