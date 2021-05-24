Bayrampaşa’da eve giren hırsızlar kamerada

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA) BAYRAMPAŞA’da önceki gün evden hırsızlık yapan 1’i yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, girdikleri evden 2 cep telefonu, 1 pasaport ve 2 bin lira parayla birlikte aynı gün yakalanırken, zanlılar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri, önceki gün Bayrampaşa Orta Mahalle’de bulunan evden 2 cep telefonu, pasaport ve 2 bin lira para çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği evin çevresinde güvenlik kamerası çalışması başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, hırsızlık olayını edilen C.K., E.K. ve yabancı uyruklu A.O. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, hırsızlık zanlısı C.K., E.K. ve yabancı uyruklu A.O. isimli şüphelileri aynı gün çaldıkları eşyalarla gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelisi C.K., E.K. isimli iki şüpheli bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.O., isimli şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi. Hırsızların binaya giriş anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

FOTOĞRAF

- Reklam -