Bayrampaşa’da düğün konvoyunda trafiği kapattılar

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA) – BAYRAMPAŞA’da otoyol üzerinde ilerleyen düğün konvoyu, 4 şeridi de kapatıp trafiği yavaşlattı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, geçen cuma günü saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyu yapan bir grup, araçları ile 4 şeridi de kullanmaya başladı. Bu sırada yavaşlayan konvoy, arkalarından gelen araçların geçmesine engel oldu. Yavaşlayan araçlar trafiğe neden olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

