Bayrampaşa’da çelik bariyer otomobile saplandı; 2 yaralı

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-BAYRAMPAŞA’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çelik bariyerlerin otomobile saplandığı kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri otomobile saplanan bariyerleri çıkarttı.

Olay, akşam saatlerinde Bayrampaşa 0 3 Otoyolu Aksaray istikameti Sağmalcılar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Murat M.’nin kullandığı 34 BFJ 895 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çelik bariyerlerin otomobile saplandığı kazada sürücü Murat M. ve yanında bulunan Mehmet K. hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, bariyerleri otomobilden çıkardı. Ardından otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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