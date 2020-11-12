Bayrampaşa’da 3 katlı binada yangın paniği

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- Bayrampaşa’da bir binada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Kartaltepe Çaldıran Sokak’taki 3 katlı binanın elektrik saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla binadan tahliye edildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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