Bayrampaşa Vatan Mahallesi muhtarlık seçimini Dilek Teksoy büyük farkla kazandı

Murat SOLAK-Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL’da da 14 mahallede yapılan muhtarlık seçimlerinin sona ermesinin ardından Bayrampaşa Vatan Mahallesi’nde sandıklar açıldı. Seçimlere tek kadın aday olarak giren Dilek Teksoy, büyük farkla Vatan Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu.

Yüksek Seçim Kurulu(YSK) tarafından bugün yapılan ara seçimlerinde, ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen toplam 753 mahalle ve köylerde sandığa gidildi. İstanbul’da da 14 mahallede yapılan seçimlerde 71 bin seçmen oy kullandı. 11’i kadın 62 muhtar adayının yarıştığı İstanbul seçimlerinde seçim heyecanı yaşanan mahallelerden biri de Bayrampaşa Vatan Mahallesi oldu. Sandıkların açılmasıyla Vatan Mahallesi’ndeki seçimlerde, tek kadın aday olan Dilek Teksoy, büyük farkla, 6 aday arasından seçilerek, Vatan Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu.

“KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER GÜZELDİR”

Seçimleri büyük farkla kazanan Dilek Teksoy, “Çok mutluyum. Hani derler ya; ‘Anlatılmaz yaşanır.’ Destekleyen, desteklemeyen bütün Vatan Mahallesi halkına çok teşekkür ediyorum. Kadın elinin değdiği her yer güzeldir. Her zaman söylemişimdir; partiniz ne olursa olsun, muhtarınız Dilek Teksoy olsun” dedi.

