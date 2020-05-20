“…Bayramda seyranda bu ana yurtta,/insan birbirine sarılır oğul/Barışıp birleşir sevinçte dertte/taş taşın üstüne örülür oğul…” Âşık İbrahim Güleç(Beyani)-1985

“Beyanî, “insan birbirine sarılır oğul” dese de,dünyada yaşanan korona virüs(Covid 19) salgını nedeniyle,tedbirler alarak yeni alışkanlıklar edinmenin tam zamanı.Dijital dünyanın araçları olan bilgi sayar ve akıllı cep telefonları aracılığı ile görüntülü olarak uzaktan ve gönülden selamlaşarak,hatır sorarak bayramlaşmak gerekmekte.

İnsanlığın iyiliğe, güzelliğe ,doğruya ve barışa erişmesi için,tarih boyunca ilahi buyruklarda ve verilen öğütlerde, kinden, nefretten, yalandan, yanlıştan, sapkınlıktan , aymazlıktan ve tüm kötülüklerden uzak durularak akıl, mantık ve vicdanla hareket edilmesi emredilmiş ve ifade edilmiştir.

“Küçük şeyleri büyük sevgiyle ve ilgiyle yap ki ,büyük şeyler kendini çoğaltsın…”Aile Bilgeliği kitabının yazarı Robın Sarma.

Sevgi ve hoş görü paylaşıldıkça büyür,gelişir ve kökleşir. Yaşam daha sağlıklı ve mutlu konuma geçer.

İnsan yaşamında,çocuklarının ve ailesinin öncelikli, vazgeçilmez ve özel bir yeri vardır.keşkeler azaldıkça zamanı, olayları, konuları ve olanakları iyi değerlendirdikçe “iyi insan-iyi vatandaş” çoğalacak huzur, sevgi ve barış yaygınlaşacaktır. Bayramlar bu gerçekleri görmemize büyük katkılar sağlayacaktır.

Sevgi Mengisi

“Dışın güzelliği, için galayı

Yüreği pak eden sevgidir sevgi

Gula gazandıran cennet âlâyı

Hak ile hak eden sevgidir sevgi,

Gönülden sevmeyen Hakk’a eremez

Bakar ama perdelidir göremez

Perdeyi galdıran sevgidir sevgi

Sevgiler ekelim sevgi biçelim…” Neşet Ertaş

Tarih boyunca insanlık acı ve tatlı, iyi ve kötü günleri birlikte yaşamakta. Ülke ve dünya barışı için ulusal ve uluslararası örgütler kurulmakta ise de olumlu sonuçlar almakta güçlükler çekilmektedir. İnsanlığın ortak aklı ,sevgi ve hoşgörü temelinde yücelecek ve gelişecektir.

Dinî, ulusal, geleneksel tüm bayramların amacı, paylaşmak,barışmak,dayanışmak,kaynaşmak, yardımlaşmak, hoş görü ve sevgiyi yaşamla bütünleştirmektir.İnsan, insan içindir.Hatırlanmak için hatırlayacaksın ve unutulmamak için unutmayacaksın. Kötülüklerden uzak duracaksın.

“…Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz;

Madem ki sen bensin, ben de senim,

Niceye şu senlik benlik…” Hz.Mevlanâ

Dinî, ulusal, geleneksel tüm bayramların amacı, paylaşmak,barışmak,dayanışmak,kaynaşmak, yardımlaşmak, hoş görü ve sevgiyi yaşamla bütünleştirmektir.İnsan insan içindir.Hatırlanmak için hatırlayacaksın ve unutulmamak için unutmayacaksın. Kötülüklerden uzak duracaksın.

BİZ KİMSEYE KİN TUTMAYIZ

Biz kimseye kin tutmayız/Ağyar dahi dosttur bize/

Kanda ıssızlık var ise/Mahalle vü şardır bize,

Adımız miskindir bizim/Düşmanımız kindir bizim/

Biz kimseye kin tutmayız/Kamu âlem birdir bize,

Vatan bize cennetdürür/Yoldaşımız Kak’dürür/

Hak’tan yana yönelicek/Başka yollar dardır bize… Yunus Emre

Çok sayıda aşığa maledilen , ramazan yemeklerine ait,”Yemek Destanı: Ramazanda çok taamdan hazzetmem/Olura hem kırk elli olsun/Nefsimi haddinden fazla tok tutmam/Dilerse mecliste Şah-Cihan olsun…/” yeme- içme konusunda , sağlık için beslenme kültürüne de özen göstermek gerekmekte.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslâm âleminin Bayramını kutluyor, ülkemize ,dünyaya ve tüm insanlığa barış, sevgi ve huzur dolu günler getirmesini ve dünyayı saran virüs tehlikesinin yok olmasına vesile teşkil etmesini diliyorum.