27.8 C
Ankara
30 Mayıs 2019
Ana Sayfa Öne Çıkan Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaracak uyarılar
Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaracak uyarılar
Öne ÇıkanVideo Haber

Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaracak uyarılar

Editör Editör

-

5
0

Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, Ramazan Bayramı’nda uzun yola çıkacaklar için uyarılarda bulundu.  Sarı, “Sürücüler 3 saatten fazla araç kullanmasın, yorgunluk yapan ve uyku getiren yiyecek ve içeceklerden uzak dursunlar” dedi.

Her bayramda Türkiye’de yaklaşık 100 kişinin öldüğünü bine yakın kişinin de yaralandığını söyleyen Dr. Suat Sarı, “Büyükşehir belediyelerinin birçok üst geçidi ve billboardları var. Bayramdan bir hafta önce buralara ‘kurban siz olmayın’ gibi yazılar, bilgilendirici afişler asılabilir. İstanbul’da 5 yıl önce böyle bir uygulama yaptık, kazalar yüzde 5 azaldı” diye konuştu. 

ARAÇ KULLANIRKEN TELEFONLA KONUŞMAYIN

Gece araç kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Suat Sarı, “Yorgunluk yapan ve uyku getiren yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekiyor. Araç kullanırken kesinlikle telefonla konuşmasınlar. Düzenli aldıkları ilaç varsa uyku yapıp yapmadığını mutlaka kontrol etsinler” ifadelerini kullandı.  

UZUN YOLLARDA MOLA ŞART

Sarı, “Trafik yönetmeliğine göre bir sürücünün 4,5 saatten fazla araç kullanmamalıdır.  Ama bayramlarda yoğunluk çok oluyor. Benim önerim, 3 saatten fazla araba kullanmasınlar. Yarım saat dinlensinler, dinlendikleri yerde de uyku getiren gıda ürünlerinden uzak dursunlar” diye konuştu. 

9 GÜNLÜK TATİL İÇİN 9 UYARI

Emniyet kemerinin mutlaka takılı olması gerektiğini aktaran  Sarı, “Her defasında emniyet kemeri takılı olsun. Emniyet kemeri takılı olması ile 50 kişinin bu bayramda hayatta kalması mümkündür. Çocukları emniyete alın. Hız yapmayın. Alkol almayın, etkisini bilmediğiniz ilacın etkisi altında araç kullanmayın. Acemi sürücülerin yanlarında arkadaşı ile uzun yola çıkmasına izin vermeyin. Aracın güvenlik donanımlarını öğrenin ve nasıl kullanılması gerektiğini bilin. Aracın servis bakımını yaptırın. Hem kendiniz hem araç için ekstra su alın. Yola çıkmadan önce iyi uyuyun. Yolda yorgunluk için belli aralıklarla mola verin” dedi. 

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikKahraman Kenan’a madalya
Sonraki İçerikEtkisini gösteren güneş deri hastalıklarını artırdı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Kahraman Kenan’a madalya

Editör -
Mart ayında Nürnberg’de yanan araçtan 2 yaşındaki kız kardeşini kurtaran Kenan Büyükhan’a (10) Münih’te yapılan törende Bavyera Başbakanı Markus Söder tarafından madalya verildi.

ABD: Çin sözünü tutmadı

Kaçak göçmenlerden Yunan polisi için ‘darp’ iddiası

Yandex Navigasyon bayram trafiği haritasını çıkardı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Öne Çıkan

9 Günde Ankara’da Nereleri Gezebilirsiniz?

Mehmet Akgün -
Bayram tatilinin 9 gün oluşu tatil planlarını da beraberinde getirdi. Tatilde Ankara'da kalacak vatandaşlar ise şehirde gezip görülecek alternatif rotaları değerlendirecek.
Devamını Oku
Video Haber

5 yılda en çok onkoloji ilaçları satışında artış olacak

Editör -
Bir araştırma şirketinin raporuna göre, önümüzdeki 5 yılda satışı en fazla artacak ilaçların onkoloji alanında olacağı kaydedildi.
Devamını Oku
Öne Çıkan

Etkisini gösteren güneş deri hastalıklarını artırdı

Editör -
Adana'da Cildiye Uzmanı Dr. Fatma Menteş, güneşin yakıcı etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, alerjik deri hastalıklarının arttığını bildirdi.
Devamını Oku
Öne Çıkan

Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs Firmaları Bayramı Dört Gözle Bekliyor

Mehmet Akgün -
Seferlerinin artması ve fiyatlarının düşmesiyle vatandaşlar için şehirlerarası yolculukta öncelikli ulaşım aracı haline gelen uçaklar, şehirlerarası otobüs firmalarının işlerinde büyük düşüşlere yol açtı.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71