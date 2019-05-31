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31 Mayıs 2019
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Bayramda yola çıkacaklara hayat kurtaracak uyarılar

Editör Editör

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Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, Ramazan Bayramı’nda uzun yola çıkacaklar için uyarılarda bulundu.  Sarı, “Sürücüler 3 saatten fazla araç kullanmasın, yorgunluk yapan ve uyku getiren yiyecek ve içeceklerden uzak dursunlar” dedi.

Her bayramda Türkiye’de yaklaşık 100 kişinin öldüğünü bine yakın kişinin de yaralandığını söyleyen Dr. Suat Sarı, “Büyükşehir belediyelerinin birçok üst geçidi ve billboardları var. Bayramdan bir hafta önce buralara ‘kurban siz olmayın’ gibi yazılar, bilgilendirici afişler asılabilir. İstanbul’da 5 yıl önce böyle bir uygulama yaptık, kazalar yüzde 5 azaldı” diye konuştu. 

ARAÇ KULLANIRKEN TELEFONLA KONUŞMAYIN

Gece araç kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Suat Sarı, “Yorgunluk yapan ve uyku getiren yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekiyor. Araç kullanırken kesinlikle telefonla konuşmasınlar. Düzenli aldıkları ilaç varsa uyku yapıp yapmadığını mutlaka kontrol etsinler” ifadelerini kullandı.  

UZUN YOLLARDA MOLA ŞART

Sarı, “Trafik yönetmeliğine göre bir sürücünün 4,5 saatten fazla araç kullanmamalıdır.  Ama bayramlarda yoğunluk çok oluyor. Benim önerim, 3 saatten fazla araba kullanmasınlar. Yarım saat dinlensinler, dinlendikleri yerde de uyku getiren gıda ürünlerinden uzak dursunlar” diye konuştu. 

9 GÜNLÜK TATİL İÇİN 9 UYARI

Emniyet kemerinin mutlaka takılı olması gerektiğini aktaran  Sarı, “Her defasında emniyet kemeri takılı olsun. Emniyet kemeri takılı olması ile 50 kişinin bu bayramda hayatta kalması mümkündür. Çocukları emniyete alın. Hız yapmayın. Alkol almayın, etkisini bilmediğiniz ilacın etkisi altında araç kullanmayın. Acemi sürücülerin yanlarında arkadaşı ile uzun yola çıkmasına izin vermeyin. Aracın güvenlik donanımlarını öğrenin ve nasıl kullanılması gerektiğini bilin. Aracın servis bakımını yaptırın. Hem kendiniz hem araç için ekstra su alın. Yola çıkmadan önce iyi uyuyun. Yolda yorgunluk için belli aralıklarla mola verin” dedi. 

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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