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31 Mayıs 2019
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Bayramda ulaşım ücretsiz

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin, dini ve milli bayramlarını huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için her türlü önlemi alırken, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları da Ramazan Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek.  

  Üç gün sürecek Ramazan bayramı boyunca EGO Otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik, Başkentlileri ücretsiz olarak taşıyacak.

7’DEN 70’E HERKESE ÜCRETSİZ ULAŞIM

   Vatandaşlar; 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe” günü Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

  7’den 70’e tüm vatandaşlar; Ankarakart ve kredi kartlarını kullanmadan 4 Haziran Salı günü saat 06.00’dan 6 Haziran Perşembe saat 23.59’a kadar EGO Otobüs, Metro, Ankaray ve Teleferik ile ücretsiz seyahat edebilecek.

MEZARLIKLARDA RİNG SEFERİ   

         Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşların yakınlarını rahatlıkla ziyaret edebilmeleri için arife günü dahil olmak üzere bayram süresince kabristanlara da kolaylıkla ulaşım sağlayabilmesi için düzenlemeler yaptı.

Çimşit Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlar için Lale Meydanı’ndan her 30 dakikada bir sefer düzenleyecek olan EGO Genel Müdürlüğü, Karşıyaka Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlar için de Hastane Metro İstasyonu’ndan hareket eden “210 Hastane Metro- Karşıyaka Mezarlığı” hattının sefer sayılarını artırdı. Bu hatta gün boyu 15 dakika arayla yolcu taşınacak.

Ortaköy Mezarlığı’na gitmek isteyenler ise “359 Gökçeyurt-Ortaköy- Kızılcaköy-Mamak- Ulus” hattını kullanabilecek. EGO, Kabristan ziyareti esnasında vatandaşların zorlanmaması için ayrıca Mezarlık içerisinde gün boyu ring servisleri ile hizmet verecek.

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