  • Yaşam
  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Yaşam Haberleri Bayram tatilinde kaplıcaları tercih ettiler
Yaşam Haberleri

Bayram tatilinde kaplıcaları tercih ettiler

Editör
Editör

-

36
0

Kütahya’da termal tesisler ve kaplıcalar, Kurban Bayramı nedeniyle gelen tatilcilerle doldu.

Tesislerde yoğunluk yüzde 80’lere kadar çıkarken, tatilciler kaplıcaların keyfini çıkardı.

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 4 günlük tatilde, Kütahya’nın termal tesisleri ve kaplıcalarında yoğunluk yaşandı. Bir çok şehirden gelen tatilciler deniz kenarları yerine şifalı olduğu bilinen termal tesisleri tercih etti. Merkeze 15 kilometre mesafede Yoncalı’da bulunan tesislerde yoğunluk yüzde 80’lere kadar çıktı. Termal otel işletme müdürü Barış Yakar, iyi bir tatili süreci geçirdiklerini ifade ederek, “Kurban bayramı tatili burada oldukça yoğun geçti. Tatilcilerden deniz kenarı yerine termal tesisleri tercih edenler çok oldu. Otelimizde yoğunluk yüzde 80’lere kadar çıktı. Tabi il dışından hatta Almanya’dan gelenlerde vardı. Çocuklarını eğlendirmek için tesislerimizi kullanan misafirlerimiz oldu. İyi bir bayram geçirdik. Kendilerini havuzlara attılar serinlediler. Özellikle çocuklar ve hanımlar havuzları tercih etti” dedi.

Almanya’dan İsmail Altın ailesiyle birlikte termal oteli tercih ederek güzel bir bayram geçirdiğini belirterek, “Bayram için Almanya’dan Kütahya’ya geldik. Çocuk ve torunlarla birlikte buraya geldik. Kütahya’da havalar çok sıcak olduğu için termal tesislere geldik ve çok mutluyuz” dedi.

- Reklam -

Tatilde termal tesisleri tercih edenlerden Süleyman Sevi de kent merkezinde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıktığını söyleyerek, “Şehir çok sıcak olduğundan serinlemek için tesislere geldik. Tesislerin imkanlarından yararlanarak hem serinliyoruz hem de güzel bir bayram tatili geçiriyoruz” diye konuştu.

- Reklam -
Önceki İçerikSahaya atlayan Youtuber: Maçın heyecanıyla sahaya girdim
Sonraki İçerikHava bozuyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

YazarlarOrhan Uğuroğlu -

Diyanet ve milli eğitime rakip: İttihad-ul ulema

“Alimler ve medreseler Birliği - İttihad-ul Ulema”, adlı kuruluş Diyanet İşleri Başkanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığına rakip oldu.
Devamını Oku
Sağlık HaberleriEditör -

Karaciğer kanserinin tanı ve tedavisinde yapay zeka desteği

Karaciğerdeki kanserli hücrelerin yapısal ve fonksiyonel değişimlerini araştıran ve bu hücrelere ilişkin tedaviyi kodlayan yapay zeka ile bir yazılım geliştirildiğini duyurdu.
Devamını Oku
Yerel HaberlerEditör -

Başkent’in en renkli okulları

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri bünyesindeki çocuk kulüpleri ve gençlik merkezlerinde açılan yaz okullarına Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.
Devamını Oku
BeşiktaşEditör -

Beşiktaş’ın hedefi 16. şampiyonluk

Beşiktaş'ın hedefi 16. şampiyonluk ancak Abdullah Avcı sezona sıkıntılarla başlıyor. Kadro derinliği yetersiz, bazı oyuncuların yedeği...
Devamını Oku
Güncel HaberlerEditör -

TOKİ’den o iddialara yalanlama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ), Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaların açık artırma ile satışa çıkarıldığı iddialarına...
Devamını Oku
Kültür-Sanat HaberleriEditör -

İşçi ressam, yol çalışmalarını tuvale aktardı

Mersin'de yaşayan yol yapım teknisyeni Mehmet Ekrem Akça (63) geçmişten günümüze yol, köprü ve tünel yapım çalışmalarını tuvale aktararak ölümsüzleştirdi.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Yaşam Haberleri

Sosyal medya öfke yansıtma aracı olarak kullanılıyor

Psikiyatrist Onur Okan Demirci, sosyal medya platformlarının ortaya çıkmasıyla insanların öfkelerini aktarabilecekleri yeni bir araç bulduğunu söyledi.
Editör -
Devamını Oku
Yaşam Haberleri

Yavru kaplumbağaların ilk adımlarını binlerce kişi izledi

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğiyle sürdürülen koruma projeleri kapsamında kaplumbağalar ilk adımlarını denize attı. Bu anı binlerce kişi ise merakla izledi.
Editör -
Devamını Oku
Yaşam Haberleri

Bu bayram 4 milyon kurbanlık kesilecek

Geçen yıl 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvan kesimi yapılan Kurban Bayramı'nda, bu yıl 850 bin civarı büyükbaş ile yaklaşık 3 milyon
Editör -
Devamını Oku
Yaşam Haberleri

Sinop’ta tarihi Rum evleri restore ediliyor

Sinop’ta, Osmanlı döneminden kalma tarihi Rum evleri, yürütülen proje kapsamında restore ediliyor.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR