Bayramlar. özellikle çocuklar için sevinç,mutluluk,umut ve heyecandır. Sağlığınız,sevinciniz,mutluluğunuz sonsuz olsun Kurban Bayramı hepimize kutlu olsun.

Milli birlik ve dayanışmanın temel taşıdır. Duygu, düşünce ve gönül birliğine vesile olan bayramları özüne, ruhuna ve amacına uygun olarak kutlamalıdır. Kurban Bayramının, ülkemize ve ulusumuza huzur,sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.

“…Bayramda seyranda bu ana yurtta,/insan birbirine sarılır oğul/Barışıp birleşir sevinçte dertte/taş taşın üstüne örülür oğul…”Darendeli Âşık İbrahim Güleç(Beyani)-1985

“Beyanî, “insan birbirine sarılır oğul” dese de,dünyada yaşanan korona virüs(Covid 19) salgını nedeniyle, yeni dünyada tedbirler alarak yeni alışkanlıklar edinmenin tam zamanı.Dijital dünyanın araçları olan bilgi sayar ve akıllı cep telefonları aracılığı ile görüntülü olarak uzaktan ve gönülden selamlaşarak,hatır sorarak bayramlaşmak gerekmekte.

Selamlaşmak gönülden gönle olur. Şekil değil, ruh,düşünce,duygu,sevgi ve saygı bağı esastır.

“Küçük şeyleri büyük sevgiyle ve ilgiyle yap ki ,büyük şeyler kendini çoğaltsın..” Robın Sarma.

Sevgi ve hoş görü paylaşıldıkça büyür,gelişir ve kökleşir. Yaşam daha sağlıklı ve mutlu konuma geçer.

Toplum yaşamında,çocuklarının ve ailesinin öncelikli, vazgeçilmez ve özel bir yeri vardır.Mutlu aile ve huzurlu toplum yaratmalı ve her alanda başarılı olmalıyız.Keşkeler azaldıkça zamanı, olayları, konuları ve olanakları iyi değerlendirdikçe “iyi insan-iyi vatandaş” çoğalacak huzur, sevgi ve toplumsal barış yaygınlaşacaktır. Bayramlar bu gerçekleri görmemize büyük katkılar sağlayacaktır.

İnsanlığın iyiliğe, güzelliğe ,doğruya ve barışa erişmesi için,tarih boyunca ilahi buyruklarda ve verilen öğütlerde, kinden, nefretten, yalandan, yanlıştan, hasetten, fesattan ve tüm kötülüklerden uzak durulması ifade edilmiştir…

“Kin yürekte yüktür, sevgi gönülde güldür…” Prof.Dr. şairİ.A.Çubukçu

“Dışın güzelliği, için galayı

Yüreği pak eden sevgidir sevgi

Gula gazandıran cennet âlâyı

Hak ile hak eden sevgidir sevgi…”Neşet Ertaş

“Küçük şeyleri büyük sevgiyle ve ilgiyle yap ki ,büyük şeyler kendini çoğaltsın…”Robın Sarma.

Sevgi ve hoş görü paylaşıldıkça büyür,gelişir ve kökleşir. Yaşam daha sağlıklı ve mutlu konuma geçer.

“Nerde o eski günler, nerde eski oyunlar

Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.

Seksek, misket, dokuztaş, geçmişte kaldı onlar

Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım…

Zaman hayallerimi, öğütüp tek tek yerken

’Göz yumup, açmak’ kadar, yıllar geçiyor erken

Daha oynamadığım , nice oyunlar varken

Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.”

(ŞAİR ASİYE ALEV AKBOĞA(“Oxford Üniversitesi – 2012 Uluslararası alanda Müzik ve Şiirde Portreler yıllığında şiirleri yer aldı.)

“Şair, ses ipine söz asan insandır” diyen ünlü şair arkadaşım Arif eren’in şiirlerinden ve deyişlerinden ders alınmalıdır:

“Seven yürekler bir araya gelince/Gözlerde mana derinleşir/Etrafta olup bitenler/Bir mutluluğu söyleşir..”

“İnsanları sağır olan bir yerde, şiir okunmaz. /Arif kişilerin söz hamuru mayalı olur./Yurdunu sevmeyenin can-evi soğuk olur./Kendini bilmez öze uzak olanlar./İnsan, önce diliyle dost olup, onun düşmanlığından kurtulmalıdır./İnsanın mutlu yaşamasına katkıda bulunmak, bir insanlık görevidir./Mutlu evin penceresi sokağa küsmez…”

Dinî, ulusal, geleneksel tüm bayramların amacı, paylaşmak,barışmak,dayanışmak,kaynaşmak, yardımlaşmak, hoş görü ve sevgiyi yaşamla bütünleştirmektir.İnsan insan içindir.Hatırlanmak için hatırlayacaksın ve unutulmamak için unutmayacaksın. Her türlü kötülükten uzak duracaksın.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslâm âleminin Bayramını kutluyor, ülkemize ,dünyaya ve tüm insanlığa barış, sevgi ve huzur dolu günler getirmesini ve çocukların hep sevinmelerini diliyorum.