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Sağlık Haberleri

Bayram öncesi ‘zoonotik hastalık’ uyarısı

Editör
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Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı’nda hayvandan insana geçebilen hastalıkları (zoonotik) önlemek için alınması gereken tedbirler hakkında uyarıda bulundu.

Kurban satış yerlerinin, kesim yerlerinin, etin işlenmesi aşamalarının gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartları taşıması gerektiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı’nın sağlık ve huzur içinde geçmesi için hem hayvan üreticiliği ve satışı yapanların hem de kurban satın alan vatandaşların temel sağlık önlemlerine ve hijyen koşullarına riayet etmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

Hayvandan insana geçebilen hastalıklardan (zoonotik) korunmak için kurban satış yerlerinin, kurban naklinin, kesim yerlerinin, etin işlenmesi aşamalarının gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartları taşıması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Zoonotik hastalıklar hasta hayvana temas, hasta hayvandan elde edilen gıdaların tüketimi, hayvanın salgılarına, kanına veya diğer çıkartılarına dokunma sonucu, deri, kürk veya deriden yapılan eşyalarla temas, bu hayvanlardan beslenen kene, sivrisinek vb. aracılığıyla insanlara bulaşabilir” denildi.

‘AŞILARI DÜZENLİ YAPTIRILMALI’

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Açıklamada, üretim ve toplu kurban satış noktalarında hayvan hastalıklarının yayılmasının ve insanlara bulaşmasının önlenmesi için, şu uyarılara yer verildi:

“Hayvanların aşıları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda düzenli yaptırılmalı. Hasta hayvanın, sağlam hayvanlar ile teması önlenmeli ve veteriner hekim kontrolünde tedavisi sağlanmalı. Hasta hayvanların sütü sağılmamalı ve kullanılmamalı. Hasta ve ölen hayvanlara çıplak elle dokunulmamalı, ölen hayvanın kanı ve çıkartıları ile çevrenin kirlenmesi önlenmeli. Hayvanların çıkartılarına çıplak elle dokunulmamalı. Hasta ve ölen hayvan kesilmemeli, derisi yüzülmemeli ve eti yenilmemeli. Ölen hayvanlar, veteriner hekim nezaretinde mera ve su kaynaklarından uzak yere ve derine gömülmeli. Hayvanların üzerindeki keneler çıplak elle kopartılmamalıdır.” 

Kurbanların belediyelerin belirlediği kurban kesim yerlerinde ya da mezbahalarda kesilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, kurbanlık hayvanın kesinlikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvan olduğuna dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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