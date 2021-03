Bayraklı’da trafo tepkisi

Gökçe ADAR / İZMİR, (DHA)-İZMİR’de geçen 30 Ekim’de meydana gelen ve yıkıma neden 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD çadırlarının kurulduğu Adalet Mahallesi’ndeki yeşil alana yapılması planlanan 24.5 metre yüksekliğindeki trafo, tepkilere neden oldu. Mahalle sakinleri, yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurarak, hukuk mücadelesi başlatacaklarını bildirdi.

Bayraklı Adalet Mahallesi 1593 / 3 Sokak’taki kamulaştırılan yeşil alan için Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), geçen 15 Şubat’ta, ‘154kV Piyale Gaz İzoleli Trafo Merkezi Yenileme Projesi’ başlattı. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Barış, Cumhuriyet ve Adalet Siteleri’nin bulunduğu alanda yapımına başlanan ve tamamlandığında çatısı dahil 24.5 metre yüksekliğinde olacak olan trafo tepkilere neden oldu. Trafonun bölgede her geçen gün yenisi inşa edilen gökdelenlerin enerji ihtiyacını karşılamak için yapıldığı öğrenilirken, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü İzmir 3. Bölge Müdürlüğü, CİMER’e başvuran bir vatandaşa şu yanıtı verdi.

“Bayraklı ilçesinin artan enerji ihtiyacının karşılanması, mevcut kapasitesi yetmeyen diğer trafo merkezlerinin yüklerinin hafifletilmesi ve bahse konu bölgenin gökdelen bölgesi olması, turizm-ticaret odaklı gelişmesi enerjinin kesintisiz biçimde sağlanması açısından stratejik önemi sahip bir kamu yatırımıdır.’

MAHALLELİ İSTEMİYOR

Bayraklı Belediyesi tarafından ruhsat verilen trafo inşaatının etrafı 3 metre yüksekliğindeki beton duvarla çevrilirken, vatandaşlar, “Trafoya değil yerine karşıyız” dedi. Evi trafo yapılacak alanın karşısında bulunan makine mühendisi Danyal Şentürk, “39 yıl Karayolları’nda görev yaptıktan sonra emekli oldum. Bayraklı Tünelleri ve İzmir-Çeşme Otoyolu şefliği görevlerinde bulundum. O nedenle bu tür büyük trafonları daha önce de gördüm. Bu tür büyük trafolarda yangın, patlama, radyasyon gibi tehlikeler bulunuyor. Trafoya yer altından 3 bin kilovat enerji gelecek, buradan da çevreye dağılacak. Bu da o bölgede yaşayanlarda bir yorgunluk, ağırlığa neden olacaktır. Ayrıca bu tür tesisler savaş zamanında ilk hedef olan stratejik hedeflerdir. O nedenle yaşam alanı olan bir yere böyle bir trafo yapılmasını uygun bulmuyoruz” dedi.

Şentürk, “Söz konusu arazi yeterince büyük olmadığı için, yatay yapılaşma yapılamadığından dikey bir yapılaşma ile bir bölümü yer altında çatısı dahil 24.5 metrelik bir trafo yapılacak. Yapılacak trafo merkezi ile binalar arasında sadece yol var. Ayrıca burası İzmir depreminde AFAD tarafından çadırların kurulduğu, 15 gün boyunca içinde depremzedelerin ağırlandığı bir alan. TEİAŞ buraya lojman ya da merkez binası gibi bir şey yapabilir bunda bir sorun yok ama trafo yapılmasını uygun bulmuyoruz. Şu an trafo yapılması için zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor. Yürütmenin durdurulması için hukuksal mücadele başlatmak için çevredeki bina sakinleri olarak girişimlere başladık” diye konuştu.

Adalet Mahallesi sakinlerinden Hakan Girgin de “Bu alan bizim dışarıya çıkıp, nefes aldığımız, banklarında oturduğumuz sosyal alanımızdı. Neden buradaki vatandaşlara bilgi verilmedi? Biz kendi imkanlarımızla yeşil alanda trafo inşaatına başlandığını öğrendik. Biz istemiyoruz. Trafo merkezi tamamlandığında çok yoğun bir elektrik akımı olacak. Ayrıca nefes alacağımız, çocuklarımızın oynayacağı alan yok oldu. Ağaçlarımız kesildi. Daha önce burası yeşillikti. Mağduruz. Lütfen semizi duyun ve bir an önce yanlıştan dönülüp, buranın eski haline gelmesi için bizlere destek olun: biz yaşam istiyoruz” dedi.

‘YEŞİLİMİZİ GERİ İSTİYORUZ’

Yoğun elektrik akımının bölgede özellikle çocuklar ile yaşlılara zarar vereceğini belirten Meltem Yıldırım da “Trafo inşaatının durdurulmasını istiyoruz. İlgililer lütfen sesimizi duyun. Gerekiyorsa yasal sürece başvuracağız. Halk sağlığımız için gerekenler lütfen yapılsın” diye konuştu.

Şaduman Zozuk ise, “Buraya trafo istemiyoruz, zaten çocuklarımızın oynayacak yeri yoktu. Yeşil alanımızı da elimizden aldılar.Yeşilliğe hasret kaldık” diyerek, tepkisini dile getirdi. Deniz Ekici, deprem olduğunda söz konusu yeşil alanda toplandıklarını hatırlatıp, “Buraya 25 metre yüksekliğinde trafo yapılırsa biz bir daha deprem olduğunda nerede toplanacağız? Bizler, buranın yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz” diye konuştu.

Ferit Turanlı da “Bu alanda oturan insanlar olarak, trafo merkezi istemiyoruz. Depremden en çok etkilenen bölge olan bu bölgede, ciddi bir deprem olsa ne olacak? Biz burada çok ciddi bir deprem yaşadığımızda bu trafo merkezi patlayabilir. Buradaki tüm binaları yok edebilir. Biz bu trafoyu istemiyoruz.” dedi.

