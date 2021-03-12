Bayraklı’da site sakinlerinden trafo tepkisi- Ek fotoğraf

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ABD’den Yunanistan’a yeni silah hibesi
Yunanistan, (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) Yunanistan’da Türkiye sınırına 20 kilometre mesafedeki Dedeağaç’a askeri yığınağını artırmaya devam ediyor. Yunan medyası, Washington yönetiminin Atina ordusunu...
Böreğin içinden esrar çıktı
MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste narkotik köpeği ile yapılan aramada bir yolcunun çantasındaki böreğin içinden 80 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca çantadaki...
Kablo hırsızı akıma kapılınca, suç ortağı 2 kişiyle birlikte yakayı ele...
MERSİN, (DHA)- MERSİN’de iletişim ve enerji nakil hatlarındaki kabloları çalan 3 şüpheli, içlerinden biri akıma kapılınca yakayı ele verdi. Suç mahallindeki kan izlerinden yola çıkan...
Alman devlet televizyonundaki Türk spikere linç kampanyası
İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) – Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe yapması aşırı sağcıların tepkisine neden oldu. Türk...