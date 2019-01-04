İstanbul’da Milli Piyango bileti satışını seyyar tezgahında yapan Ali Özçalımlı’nın sattığı 130 tam biletten birinde servet yatıyordu. Bileti sattı ve bir kişi milyoner oldu. Kendisi ise kirada yaşamaya devam ediyor. Bir ödülü de o hak etmedi mi?



Bilet satışı yapanlar bayi olmaları durumunda bilet satışları üzerinden yüzde 9 pay alıyorlar. Her bilet satıcısı belki de ellerinde yatan serveti satıyorlar çünkü para kazanmak için buna mecburlar.

Bayileri bir kenara bırakırsak seyyar satış yapan birçok vatandaşımızın ekonomik durumu iyi değil. Tıpkı İstanbul’da Yılbaşı büyük ikramiyesi olan 70 milyonluk bileti satan ve 40 yıldır kiracı olarak yaşayan Ali Özçalımlı gibi…

Büyük ikramiye isabet eden ”7615536 numaralı tam bileti satan Özçalımlı, bu yılbaşında toplam 130 tam bilet satışı yaptığını söyledi. Ali Özçalımlı,”Çok mutluyum bana çıkmış gibi oldum” dedi. Özçalımlı, “Çıkan arkadaş parasını iyi yerlerde değerlendirsin. Allah ona sağlık versin. Bileti sattığım kişiyi hatırlamıyorum. Talihlinin insanlığına kalmış, inşallah bir şey düşünür benim için” diye konuştu.

40 yıldır kiracı olduğunu belirten Özçalımlı, “Çocuk evlendireceğim. Sıkıntım var yani. Bizim o yörenin nişanları, düğünleri biraz masraflı. Karslıyım. Beklentim, bize biraz yardım etmesi. Ben toplam 130 tam bilet sattım.

Bilseydim belki satmazdım. Çünkü bütün gün boğazın soğuğunu ben çekiyorum. Yazın sıcak, kışın soğuk. Bazen eksilere düşüyor. O soğuklar da bile çalışıyorum. Bankalardan kredi kartı alamıyorum. 2011 yılından beri bu işi yapıyorum” şeklinde konuştu.

Büyük ödüllü Milli Piyango biletinin satışını yapan her biletçi gibi o da bir beklenti içinde.

İşte Hem bu beklentilerin önüne geçmek adına, hem de destek olmak adına Milli Piyango büyük ödülü kazanan bileti satan bayiye de ödülün belirli bir oranında örneğin yüzde 3-5 gibi bir oranda ikramiye verebilir.

Eğer büyük ikramiye bölünürse idarenin vereceği bu primde satılan biletlerin miktarına göre bölünebilir.

Yaz – Kış demeden sokaklarda zenginlik hayali satarak ailelerinin bütçelerine katkı sağlayan binlerce Milli piyango bayisi için de bu prim emeklerinin karşılığında önemli bir motivasyon sağlar.

Bu önerimiz de inşallah gerçek olur…