Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk kayak eğitmenlerinden Erzurumlu Yıldırım Budak (74), 50 yıldır görevini sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir tarafına dağılan birçok kayak eğitmeninin de hocası...