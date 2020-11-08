Bayburt’ta karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Murat SÖYLEMEZ/AYDINTEPE (Bayburt), (DHA)- BAYBURT’un Aydıntepe ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin yol açma çalışmasının ardından kurtarıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Aydıntepe-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı’nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kent merkezinden Limonsuyu Yaylası’na gitmek üzere aracıyla yola çıkan 2 kişi, Soğanlı Dağı Kemer mevkisinde mahsur kalınca, durumu Özel İdare ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Özel İdare ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü güzergahta mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan vatandaşlar, ilçe merkezine getirildi.

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